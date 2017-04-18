繳出22萬份連署書 吳敦義：一輪過半才能減少分裂

前副總統吳敦義（張鎧乙攝）

前副總統吳敦義（張鎧乙攝）

前副總統吳敦義（張鎧乙攝）

前副總統吳敦義（張鎧乙攝）

國民黨副主席郝龍斌（張鎧乙攝）

國民黨副主席郝龍斌（張鎧乙攝）

國民黨副主席郝龍斌（張鎧乙攝）

在競選總部總召集人曾永權，以及參選黨代表的青年軍陪同下，前副總統吳敦義上午前往國民黨中央黨部繳交逾20萬份連署書，並完成黨主席參選登記。吳敦義喊出，「一輪過半就能解決問題，一輪過半才是減少分裂的唯一辦法」。

根據日前國民黨公佈有效黨員數約46萬人，吳敦義的連署將近一半，堪稱來勢洶洶。不過他坦言，這次有6位候選人要一輪過半的難度非常高，懇請在第一輪就解決問題，就可以真正在選後避免不必要的困擾，大家可以很快就團結在一起。

吳敦義說，22萬1891份連署書代表22萬1891人，非常謝謝他們贊成他的理念，希望國民黨現階段能有效監督、有利制衡，最重要目標是贏回執政，贏回應有的尊嚴。

(中時)