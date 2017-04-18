立院周邊架拒馬蛇籠挨批維安過當 林志嘉說...

為因應監督年金改革行動聯盟及「800壯士」的「夜宿圍城」行動，立法院周圍架起層層蛇籠拒馬，國民黨立委高舉標語沿外牆繞行，抨擊這是立法院戒嚴。（姚志平攝）

立法院明天將審查公務人員退休撫卹法草案，為防止抗議民眾，立法院周邊架起拒馬與蛇籠，將立法院團團圍住，不過卻被質疑維安過當。對此，立法院秘書長林志嘉透露，抗爭人屬恐達2500人，更可能傳出有爆裂物，因此不敢掉以輕心。

林志嘉上午在立法院受訪時表示，國民黨團總召廖國棟、書記長王育敏等人昨天拜會院長蘇嘉全時表示，立法院區與周邊部署蛇籠、拒馬，讓人感覺不舒服，蘇嘉全表示院內部分已表明不能架設蛇籠、拒馬，這是立法院長可以處理；院外部分，由台北市政府負責、警政署督導。

林志嘉說，蘇嘉全向國民黨團幹部說明，國民黨團努力說服抗爭團體降低抗爭層級，若抗爭團體願意承諾平和理性、不衝撞表達訴求，蘇嘉全願向警政署溝通降低層級，雙方各自努力，「目前為止，沒接到國民黨團電話，顯示沒什麼效果。」

林志嘉指出，警政署長陳國恩昨天向蘇嘉全報告目前所掌握的情資，包括對人員的傷害、煙霧彈等抗爭手段比329激烈。此外，抗爭的團體內部很多人都是受過專業、特殊訓練，警方不敢掉以輕心。

據中央社報導，林志嘉說這次抗爭活動較329抗爭1000多人的人數規模還多，受過專業訓練就有好幾百人，且329曾要求警方降低維安層級，結果仍有22名員警受傷，警方不敢掉以輕心，立法院如果沒有抗爭團體的承諾，也不敢要求降低維安層級。

(中時電子報)