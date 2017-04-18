網曝奶茶妹找助理 要女生英文好還要處理家務

網曝奶茶妹招聘個人助理，章澤天徵才訊息引發熱議。（圖／取材自魚美人的虞微博、章澤天IG）

大陸網路紅人「奶茶妹妹」章澤天2015年和大陸「京東」集團CEO劉強東結婚，奶茶妹妹婚後生下一女，並齊心與丈夫打拼事業，章澤天平常行事低調，不過近日則有網友透露，奶茶妹妹在朋友圈透露要找助理，希望是女生，要求英文好、有2年以上工作經驗，同時負責協助家庭事務。

章澤天招聘個人助理訊息曝光，奶茶妹妹要求協助處理她慈善、投資、商務活動和出差，同時負責家庭事務，條件是「希望女生，有海外生活經歷，英語好，2年以上工作經驗」，愛好攝影者優先，並強調重視細心、責任心、主動性，以及長期穩定工作。

奶茶妹妹徵才資訊引發熱議，有媒體認為章澤天的要求高、逼近十項全能，不過也有網友則認為，能藉此機會不僅獲得助理一職，還能與奶茶妹妹近距離接觸，對職缺很感興趣。

(中時電子報)