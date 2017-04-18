南市議會國民黨團引爆銅像戰火

台南市議會國民黨團抗議市府處理銅像斷頭案有差別待遇。（洪榮志攝）

八田與一銅像斷頭案，儘管已經逮到2名嫌犯，但政治效應仍延伸到今天開議的台南市議會定期大會上。議會國民黨團不滿市府團隊處理湯德章紀念公園國父銅像被推倒與八田銅像斷頭有差別待遇，除數度阻撓議程進行，更要求比照八田銅像的修復進度，應於五月八日前也將修復後的國父銅像放回原處，否則將不擇手段杯葛議事。

不過，市長賴清德稍早受訪時，強調這是誤解；他說，孫文銅像拉倒後，市府已經修復完成，之所以無法原地重建是因為湯德章公園內的基座是古蹟，計畫另移他處；至於施暴者也經工務局依法移送司法處理，市府的標準是一致的。

(中時)