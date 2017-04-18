體驗祖先智慧 台中巧聖仙師文化祭開跑

「2017台中巧聖仙師文化祭」今天開跑，台中市長林佳龍邀請各界一起體驗祖先智慧。（陳世宗攝）

市長林佳龍參觀先人的木工工具，展現台中市響應推動工藝文化傳承的行動力。（陳世宗攝）

「2017台中巧聖仙師文化祭」結合宗教、文化、產業、觀光及教育推出系列活動，包括魯班設計創意節、木雕創作展、職場達人新秀選拔、技職博覽會等，自23日起陸續熱鬧登場。

市長林佳龍說，巧聖仙師文化祭結合創客教育、技職再造，並促成木工機械相關產業轉型與創新，已成為最好的推廣模式；期盼將台中經驗推廣給全國，也邀請大家參加，一同體驗祖先留下來的智慧，豐富生活品質。

東勢區的巧聖仙師廟是全台唯一主祀魯班公的開基祖廟，至今已有240餘年歷史，為發揚匠師文化，市府去年首次舉辦巧聖仙師文化祭；今年結合12個跨局處機關合作辦理，並獲得中央客家委員會遴選列入客庄12大節慶，成為全國性的活動。

市府今天舉行記者會，由市長林佳龍、東勢巧聖仙師祖師廟主委劉嘉富、客委會主委劉宏基、勞工局長黃荷婷、農業局長王俊雄、文化局副局長施純福、教育局副局長許春梅、經發局主秘蔡珍珍、民政局主秘王淑真、東勢區長徐佩鈴、大肚區長陳嘉榮等人一同進行啟動儀式，宣告活動正式開跑。

林佳龍表示，台中市作為宜居城市，希望生活充滿創意及美學素養，尤其台中擁有歷史最悠久的巧聖仙師廟，分香出去的就有24間；今年結合魯班設計創意節等系列活動，及推動創客教育、技職再造等方式，希望發揚魯班公精神，鼓勵發揮設計創意，來提升生活美學。

系列活動從4月23日「魯班設計創意節暨WING產官學研策略論壇」率先登場；以木玩具、木家具應用美學、智慧木工機械應用等木產業結合生活應用為主軸，匯集產官學研各界分享木產業趨勢對談。

5月6日至7日舉辦「魯班公獎職場達人、新秀及木藝大師選拔」，由去年5項職類增加至11項職類，提供10萬元達人獎金；另木藝大師獎漆工藝類，獎金高達50萬。還有客庄浪漫觀光導覽專車、木雕大師現場創作表演、魯班公傳奇布袋戲、魯班公模具組遊街、木鳶與魯班球裝置藝術等，精彩可期。

客委會主委劉宏基表示，全國主祀魯班公的廟宇除東勢祖廟以外，共有33間，從東勢祖廟分香出去的就有24間，從各分香廟再分出去的，目前已知最遠的在越南的巧聖仙師廟；藉由客家先民來台墾荒時供奉的全國最古老的巧聖仙師祖廟，邀請散布於全台各地的分廟於5月26日一起回鑾，共襄盛舉。

(中時)