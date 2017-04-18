4月18日中視午間新聞速速報
抗議年改夜宿圍城! 立院架蛇籠拒馬備戰
立院年金大戰本周開打，司法法制委員會周三將審查「公務人員退休撫卹法草案」，院外埋鍋造飯的退伍軍人，將在十八、十九兩日包圍、夜宿立法院。立院已經提前於昨天在周邊布滿護欄和蛇籠。
去年颱風搗蛋! 芒果20年來恐首零外銷
以香甜愛文芒果著名的屏東枋山鄉，去年受到十六級莫蘭蒂颱風摧殘，超過五成以上枝幹嚴重受創，經過半年多復原，多數果樹仍在休養無法開花結果，整體產量不到兩成，可能首度出現「零外銷」慘況。
北韓揚言每週射彈 嗆美:核戰隨時爆發
北韓副外長韓成烈在接受英國廣播公司訪問的時候放話，說北韓會每年、每個月、甚至每個禮拜試射飛彈，美國如果動武，北韓將會以核武反擊, 全面開戰。正在南韓訪問的美國副總統彭斯，警告北韓不要挑戰美國的耐性和決心
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(中時電子報)
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