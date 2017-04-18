蔡英文主持駐外宣誓 海地大使走馬上任

總統蔡英文上午主持「新任考試院副院長，行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」；其中駐義大利共和國大使侯清山、駐歐盟兼駐比利時大使曾厚仁及駐海地共和國大使胡正浩均出席宣誓。

府方指出，宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由考試院副院長李逸洋帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人握手祝賀，儀式簡單隆重。副總統陳建仁、考試院院長伍錦霖、總統府代理秘書長劉建忻等人均在場觀禮。

宣誓人員包括：考試院副院長李逸洋、考試委員陳慈陽、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郭芳煜、外交部政務次長章文樑、教育部政務次長姚立德、科技部政務次長蘇芳慶、駐義大利共和國大使侯清山、駐歐盟兼駐比利時大使曾厚仁及駐海地共和國大使胡正浩。

(旺報)