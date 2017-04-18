文博會》打造工作自由式！用藝術找到7種幸福

〈訊息人〉陳怡潔，雕塑，2007，40x80x100cm_x5p，展出於「當工作是一種樂趣，…」。（文化部所屬藝術銀行提供）

上班壓力大？不過藝術就在我們身邊！來看看美麗藝術，激發我們的創意吧！文化部藝術銀行以《上班自由式─找到幸福的7 種可能》為主題，參加2017台灣國際文化創意博覽會（簡稱文博會），提出7種工作情境：「當工作是一種樂趣，…」、「靈感總在分心後？」、「愈亂愈有創造力？」、「大腦健康操」、「喝的不只是咖啡，更是人脈」、「靈光一閃造句牆」及「選我！選我！工作中的那些小事」投票區等。

藝術銀行期待透過藝術的思維和展示，引發觀者的共鳴，也為在工作中努力實現夢想的你我，打造充滿趣味、獨特的情境空間，藉由藝術的狂想，激發無限的工作能量。

〈亂‧根〉陳宗勳，2012，玻璃纖維烤漆，180x115x90cm，展出於「靈感總在分心後？」（文化部所屬藝術銀行提供）

本次展出藝術家王晧廷、余昇叡、李明道、李政勳、張育嘉、郭佩奇、陳宗勳、陳怡潔、陳曉朋、劉耀中、蕭筑方及蘇子涵等12人共17件各類媒材的作品。透過有趣的展覽策畫，提供大家思考「身在全球工時排行第5高的台灣，打造幸福的工作環境、建立富有創意的生活風格，是否更成為一種工作必需？」藝術銀行本次也與集品文創（Design Butik）品牌合作，將台灣藝術創作與設計家具相互融合，呈現各種內化的生活態度。

藝術銀行營運至今進入第4年，已收藏一千六百多件台灣藝術家作品，透過租賃流通，展示於公共空間，鼓勵用藝術刻劃舒適有感的環境，為企業機構建立風格形象，與大眾產生更多聯結及溝通。希望作品展示於工作空間中，除了美化空間，更可藉由藝術的滲入、互動對許多企業員工、客戶及組織產生根本性的影響。

當藝術的價值更直搗企業品牌、組織的營運範疇，它就不再只是可有可無的裝飾品，而是工作中強而有力的催化劑，更是生活中重要的關鍵角色。藝術銀行特別邀請主持人黃子佼於4月19日下午15時於展區進行現場藝術導覽活動，與大家分享當工作遇見藝術時的驚喜及非典型收藏家的藝術品味。

〈年少時代〉李政勳，壓克力畫，2015，90.2_x_90_cm，展出於「愈亂愈有創造力？」（文化部所屬藝術銀行提供）

《上班自由式─找到幸福的7種可能》

時間： 4/19（三）-4/23（日） 10:00-18:00（4/23僅開放至17:00）

地點：2017台灣國際文化創意博覽會松菸展區北側製菸工廠

(中時電子報)