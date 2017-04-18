美國北韓若開戰 這3件事恐讓大陸成輸家
朝鮮半島情勢緊繃，北韓副外交部長韓成烈已放話，會每週、每月、每年試射飛彈，忍耐已到極限的美國總統川普則要求北韓「乖一點」；有港媒分析，如果北韓真遭受美軍攻擊，除「金氏王朝」將垮台外，中國大陸恐怕也會成為輸家。
《香港經濟日報》指出，北韓一旦遭到攻擊，大陸會受到三點影響，第一，由於金正恩下台，北韓可能會有過渡政權或是南北韓統一，屆時美國或許會藉機將朝鮮半島的駐軍，移到鄰近大陸的鴨綠江邊。
第二，北韓因戰爭導致社會動亂，恐有數十萬難民湧進大陸；第三，要是金正恩抓狂起來引發核爆，大陸的邊界，甚至是東北境內，都會受到波及。
不過，若真發生上述三種情形，有政治觀察人士認為，大陸也會採取相對應措施。第一，大陸可能會派解放軍越過鴨綠江，並劃出安全隔離區；第二，大陸已在與韓國的邊境增兵，此舉搞不好就是為了防範北韓難民潮；第三，有傳大陸已向北韓說明底線，不允許東北地區受到核汙染。
(中時電子報)
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