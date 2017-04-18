只為1千元 10人凌晨街頭持刀砍少年
新北市18歲陳姓男子疑因不滿17歲呂姓少年積欠1千元不還，找來9名友人助陣，相約約呂少18日凌晨2時40分許到新莊區幸福、福壽街口某連鎖咖啡店前談判。呂少和18歲廖姓乾哥一到場，便遭一陣痛打，陳姓男子等人更持短柄西瓜刀砍傷呂少，呂少送醫後幸無生命危險。警方獲報後專案小組，持續追查陳男等人到案。
被害呂少向警方表示曾和對方借1千元，今天凌晨和乾哥一同赴約後，隨即遭呂姓少年嗆聲並毆打，乾哥制止後對方才停手，但又突遭西瓜刀畫傷背部，一群人行兇後隨即騎車逃離現場。
警方經調閱監視器及詢問訪查，陸續通知18歲陳姓男子、20歲陳姓男子、21歲許姓男子、17歲葉姓少年和17歲梁姓少年等人到案，並持續追查相關犯嫌，全案依法偵辦。
(中時)
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