竊盜是小事？犯案逾30起連偷餐廳預防性羈押遭收押

施姓男子連續潛入餐廳行竊被逮，警方從他身上起出5萬多元贓款。（馬瑞君翻攝）

當小偷不是重罪，被抓到也無所謂？50歲施姓男子曾犯下逾30起竊盜案，上月初才假釋出獄，日前在北部因連續犯下多起竊案引起注意後跑回台中，又故技重施、四處闖空門，市警一分局轄內大樓實施「淨宅專案」，順利逮捕施男，移送後建請檢察官向法官聲請「預防性羈押」獲准。

公益派出所日前獲報，美村路某大樓發生竊案，員警到場勘察發現竊賊以工具破壞窗戶後再入內搜刮財物，與日前發生的藝人餐廳遭竊案手法雷同，研判再犯可能性高，隨即針對轄內大樓實施「淨宅專案」，逐一訪視大樓門禁安全並進行住戶居家防竊宣導。

果然，相隔一天就在轄區一大樓附近發現疑似竊嫌蹤影，趁其拉起餐廳鐵捲門逃逸時上前逮捕施男，起出作案工具及得手贓款5萬餘元。

警方調查，施男曾犯下超過30起竊盜案，上月初才假釋出獄，在北部連續犯下多起竊案後，返回台中又連續犯案。

施男落網後，起初向警方辯稱，進去餐廳借廁所、沒有偷錢，但員警會同店家採證發現，施男入內翻箱倒櫃還撬壞收銀機拿走近5千元現金、根本沒有上廁所，施男啞口無言、坦承犯案。

警方進一步調查美村路竊案時，施男又辯稱，當時只是因為頭暈進去休息一下、否認竊取財物，直到警方出示相關跡證，他才認錯。沒想到員警在清點贓款及作案工具時，施男又改口，老虎鉗和螺絲起子是撿到的，而身上的5萬多元是當初在監服刑時的工作收入，應該還他、不能扣押，還說竊盜是小事，檢察官和法官一定會很快就讓他出來工作。

竊盜是「小事」？讓員警無言，傾全力蒐集一切事證，建議檢察官向法官聲請「預防性羈押」避免再犯，果然聲押獲准，這下子，施男應該不會再覺得竊盜是小事了。

(中時)