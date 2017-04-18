竊盜是小事？犯案逾30起連偷餐廳預防性羈押遭收押
當小偷不是重罪，被抓到也無所謂？50歲施姓男子曾犯下逾30起竊盜案，上月初才假釋出獄，日前在北部因連續犯下多起竊案引起注意後跑回台中，又故技重施、四處闖空門，市警一分局轄內大樓實施「淨宅專案」，順利逮捕施男，移送後建請檢察官向法官聲請「預防性羈押」獲准。
公益派出所日前獲報，美村路某大樓發生竊案，員警到場勘察發現竊賊以工具破壞窗戶後再入內搜刮財物，與日前發生的藝人餐廳遭竊案手法雷同，研判再犯可能性高，隨即針對轄內大樓實施「淨宅專案」，逐一訪視大樓門禁安全並進行住戶居家防竊宣導。
果然，相隔一天就在轄區一大樓附近發現疑似竊嫌蹤影，趁其拉起餐廳鐵捲門逃逸時上前逮捕施男，起出作案工具及得手贓款5萬餘元。
警方調查，施男曾犯下超過30起竊盜案，上月初才假釋出獄，在北部連續犯下多起竊案後，返回台中又連續犯案。
施男落網後，起初向警方辯稱，進去餐廳借廁所、沒有偷錢，但員警會同店家採證發現，施男入內翻箱倒櫃還撬壞收銀機拿走近5千元現金、根本沒有上廁所，施男啞口無言、坦承犯案。
警方進一步調查美村路竊案時，施男又辯稱，當時只是因為頭暈進去休息一下、否認竊取財物，直到警方出示相關跡證，他才認錯。沒想到員警在清點贓款及作案工具時，施男又改口，老虎鉗和螺絲起子是撿到的，而身上的5萬多元是當初在監服刑時的工作收入，應該還他、不能扣押，還說竊盜是小事，檢察官和法官一定會很快就讓他出來工作。
竊盜是「小事」？讓員警無言，傾全力蒐集一切事證，建議檢察官向法官聲請「預防性羈押」避免再犯，果然聲押獲准，這下子，施男應該不會再覺得竊盜是小事了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。