MLB》怪力男2分炮 洋基8連勝

「怪力男」賈吉(中)敲出2分炮，和隊友慶祝。(美聯社)

老將哈利岱第3局夯出3分彈。(美聯社)

(12:30補充哈利岱、賈吉成績 洋基分區快登頂)洋基今在主場迎戰白襪，靠前重炮、37歲老將哈利岱(Matt Holliday)3局3分彈，加上「怪力男」24歲新秀賈吉(Aaron Judge)5局2分炮，兩人貢獻5打點，奠定勝基，洋基終場7比4贏球，取得8連勝。洋基9勝4負，以微幅勝率輸給金鶯，在美東暫居第二。

哈利岱打滾大聯盟13年，成名於洛磯，2007年以36轟、137打點、3成40打擊率，奪下國聯三冠王。去年在紅雀，仍敲出20發全壘打，今年以年薪1300萬(約新台幣4億)美元轉戰洋基，日前傳出背部不適，曾連11打數無安打，今天總算用3分彈一吐怨氣。

賈吉2013年被洋基在首輪選中，身高201公分、體重124公斤，體型壯碩。上季在小聯盟3A，出賽93場，繳出19發全壘打，備受洋基期待。賈吉今4打數2安打、3打點，打擊率升到2成75，出賽12場敲出4轟。

(中時電子報)