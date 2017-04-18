MLB》怪力男2分炮 洋基8連勝
(12:30補充哈利岱、賈吉成績 洋基分區快登頂)洋基今在主場迎戰白襪，靠前重炮、37歲老將哈利岱(Matt Holliday)3局3分彈，加上「怪力男」24歲新秀賈吉(Aaron Judge)5局2分炮，兩人貢獻5打點，奠定勝基，洋基終場7比4贏球，取得8連勝。洋基9勝4負，以微幅勝率輸給金鶯，在美東暫居第二。
哈利岱打滾大聯盟13年，成名於洛磯，2007年以36轟、137打點、3成40打擊率，奪下國聯三冠王。去年在紅雀，仍敲出20發全壘打，今年以年薪1300萬(約新台幣4億)美元轉戰洋基，日前傳出背部不適，曾連11打數無安打，今天總算用3分彈一吐怨氣。
賈吉2013年被洋基在首輪選中，身高201公分、體重124公斤，體型壯碩。上季在小聯盟3A，出賽93場，繳出19發全壘打，備受洋基期待。賈吉今4打數2安打、3打點，打擊率升到2成75，出賽12場敲出4轟。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。