立法院外用刀片式蛇籠 廖國棟濺血

國民黨立法院黨團總召廖國棟（中）秀出手被割傷的情形，抨擊用警方用刀片式蛇籠。（姚志平攝）

為立法院周圍架起層層蛇籠拒馬因應監督年金改革行動聯盟及「800壯士」的「夜宿圍城」行動，國民黨立法院黨團總召廖國棟秀出手被割傷的情形，抨擊用警方用刀片式蛇籠。

(中時)