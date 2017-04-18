美化綠川工程圍籬 國小孩童繪出美好想像

水利局美化綠川工程圍籬，讓國小孩童繪出對綠川美好的想像！（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局推動「綠川水岸廊道計畫」，針對綠川東、西街雙十路至民權路段渠道範圍進行環境營造工程。為鼓勵市民參與綠川改造，水利局特舉辦「綠川童樂繪」活動；將學童的繪畫作品輸出張貼於工程圍籬上，美化工程景觀，也鼓勵孩子繪出對綠川的美好想像，了解河川對城市發展的珍貴。

水利局長周廷彰說，該局日前舉辦「綠川童樂繪」活動，吸引許多國小學童參加，共收到83幅畫作，作品發表會當天60位來自大同國小、成功國小及台中國小的學童、家長及師長共襄盛舉。

水利局為感謝小朋友發揮創意，繪出對綠川的美好想像，特頒發感謝狀及禮物，邀請小朋友們分享創作心得；作品以排版帆布輸出方式，張貼於綠川工程圍籬上，使圍籬成為小朋友們發揮想像的畫板，色彩繽紛且充滿童趣。

周廷彰指出，該局藉此讓孩子們了解綠川整治過程，從小透過公共事務的參與，認識河川對城市發展的珍貴；「綠川童樂繪」作品，將一直展示到綠川工程結束，歡迎市民到場共同欣賞。

(中時)