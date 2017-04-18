NBA》系列賽2比0 詹姆斯所屬球隊都過關
詹姆斯18日攻下25分、10籃板、7助攻、4抄截與4阻攻，帶領騎士117比111擊敗溜馬，系列賽取得2比0優勢，這是詹姆斯在季後賽生涯首輪的19連勝，如無意外，有機會創下連續12個季後賽首輪都成功過關的紀錄。
根據統計，詹姆斯所屬球隊在7戰4勝制的季後賽當中如果前兩戰都獲勝，他們贏了所有18個系列賽，其中11個系列賽是效力於騎士的時候。
換句話說，騎士淘汰溜馬已是鐵錚錚事實，如今就看接下來遠征印地安納是要橫掃敵軍，或是等待返回克里夫蘭在晉級呢？
(中時電子報)
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