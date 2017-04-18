繳交逾10萬份連署書 郝龍斌：有信心首輪過半

國民黨副主席郝龍斌上午在台北市議會正副議長吳碧珠和陳錦祥、前高雄縣議會副議長陸淑美、彭湖縣議會副議長陳雙全、立委賴士葆等人陪同下，前往黨中央辦理主席參選登記，除了繳出10萬8233份連署，也喊出有信心首輪就過半。

與競選團隊一起拿著美國隊長的盾牌造勢，高喊「國民黨戰起來」，郝龍斌強調，這10萬份連署書中有1萬份是一般黨員透過郵寄方式給他，非常令人感動，國民黨要再起，民意是唯一力量，今天他邀請議長、立委等民代陪同登記，就是要凸顯未來他會當一個尊重民意、了解民意的黨主席。

(中時)