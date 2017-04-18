因應北韓核武危機 白宮：川普不會設軍事紅線

美國白宮發言人史派瑟美國時間17日說，川普總統不會在朝核問題上設定採取軍事行動的「紅線」，因為美方過去的此類做法並不奏效。

據新華社稱，史派瑟當天在例行記者會上表示，川普將「握緊手中的牌」，不會預先透露自己將如何應對各種局勢。但他同時表示，美國本月初針對敘利亞的軍事行動顯示川普將「在合適的時候採取果斷措施」。

報導稱，美國國務院負責東亞和太平洋事務的代理助理國務卿董雲裳當天通過電話會議對記者表示，美方一直明確表示希望通過和平手段解決朝核問題，並不尋求與朝鮮發生衝突。川普政府當前傾向於通過對朝施壓，使其主動放棄「非法的」核武和飛彈計劃。

董雲裳還表示，從當前朝核問題態勢來看，與朝方展開任何形式談判的時機尚未成熟，但美方將會密切關注朝方相關積極信號。

(旺報)