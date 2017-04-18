申請美簽 這些國家旅客被打槍率最高
美國總統川普去年底提出限制穆斯林國家旅客入境，嚴加伊朗、敘利亞、蘇丹、利比亞、索馬里和葉門等國家公民禁令而掀起爭議，不過，根據美國國務院資料，相較上述國家，另有3國家旅客申請美簽的被打槍率更高。
申請赴美簽證時必須證明有足夠的資金返國及沒有移民意圖，根據國際數據公司Statista分析美國國務院去年赴美旅遊簽證成功率，被拒絕率次最高國家為巴西、依序為阿富汗73.8%、茅利塔尼亞71.5%，被駁回率高於先前提出禁令名單中的利比亞70.2%。
調查指出，雖然過去幾個月美國與巴西兩國關係改善，但巴西被美拒簽失敗率全球最高，達81.9%；另不丹、迦納、布吉納法索、海地、索馬利亞、幾內亞、孟加拉也上榜前12高遭拒簽證國家。
(中時電子報)
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