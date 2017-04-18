年金改革19日初審 黑衫軍今赴立院抗議
年金改革吵得沸沸揚揚，各界提出多種版本，立法院排定明（19）日初審，監督年金改革行動聯盟今日發起包圍行動陳情，還將夜宿立法院。
針對各版本的年金改革相關議案，立法院司法及法制委員會明將排審《公務人員退休撫卹法草案》，監督年金改革行動聯盟發起抗議活動，預計今日下午2時以「一人一信」方式至監察院遞交陳情書，之後將前往立法院展開包圍及夜宿。全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，軍公教將分三路集結，分別是中山南路的800壯士、青島三館和立法院群賢樓，抗議民眾將穿黑上衣組成「黑衫軍」，初估至少20輛遊覽車北上，將有1000人到場抗議，現場將同步直播。
抗議活動暫未定結束時間，視情況決定是否延長。為因應包圍行動，立法院周邊目前已架起層層蛇籠拒馬，防止抗議人士闖進立法院。
(中時電子報)
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