柯P否認雙北在前瞻計畫有共識 朱立倫：市民期待合作

新北市長朱立倫今（18日）上午10時許，出席公共托育合作聯盟掛牌儀式。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（18日）上午10時許，出席公共托育合作聯盟掛牌儀式，針對台北市長柯文哲日前否認，雙北市前瞻計畫有共識。

朱立倫指出，從市民角度出發，尤其是捷運建設，不管是環狀線第二期、萬大中和樹林線第二期、民生汐止線，這是大台北地區700萬市民共同期待，全力爭取，相信台北市民有一樣的心聲；後續經營問題是捷運公司與雙北市政府再來協調，與捷運建設本身無關。

(中時)