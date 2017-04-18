捷運虧損誰負責？柯P：查查機場線現在現金流量多少
台北市長柯文哲昨天在臉書發文，指雙北市為了環狀線中環段（第一階段）已經開始有些爭執，因為這條通車後現金流量預期會是負的，虧損誰負責？誰補貼？補貼多少？他今天受訪時表示，除了初期路網那5條，現在真的每一條路線只算現金流量有平衡嗎？查查機場捷運線現在現金流量多少，問下去大家就開始不安。
柯文哲上午出席席i-voting新制上路記者會後受訪表示，長期以來為了讓捷運可開通，就高估自償性，但如果大家誠實去看，最近開的捷運運量跟原始規畫書差多少？都差不多一半。
回到新北市中環段，柯文哲說，這就是以前大家都不誠實計算，現在真的要上線，發現完了會虧本，以前都以為會賺錢，賺錢大家都很高興，現在會虧本誰要出錢？誰要補貼？補貼多少？於是開始吵架了。
他以昨天臉書內文再次強調，台灣現階段有5個捷運工程局，若前瞻基礎建設計畫軌道項目4200億丟下去，台灣要幾個捷運工程局？需要這麼多局做捷運工程嗎？用膝蓋想就知道不對。
他說，所以組織要健全，組織花錢才會合理，現在組織都搞不定，4200億要怎麼用？所以交通整合規劃應全台捷運局整合，若不解決，4200億將來執行效率會很差。
(中時)
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