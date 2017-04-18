「鯨」喜連連 東海岸大翅鯨母子現蹤

大翅鯨寶寶側身。（東管處提供）

鯨魚寶寶彈飛。（東管處提供）

鯨魚媽媽躍身。（東管處提供）

大翅鯨母子。（東管處提供）

東海岸「鯨」喜連連！台東縣成功鎮賞鯨船晉領號近日觀察到1對大翅鯨母子出沒在成功海域，已逗留近兩週，這對龐然大物在海面上彈飛、噴氣、躍身，調查團隊不斷隨驚聲尖叫。中華鯨豚協會人員表示，目前正值大翅鯨北返季節，今年出現的頻率比往年高，希望這對母子平安回家，明年再來。

台東成功漁港賞鯨船晉領號日前觀察到大翅鯨出沒在成功海域，東管處獲報後隨即委託中華鯨豚協會前往調查，航行了5個多小時後，由晉領號第1代船長陳坤龍與第2代船長陳永川的搜尋下，在三仙台外海終於發現1對大翅鯨母子。

這次觀察到的大翅鯨媽媽目測約13公尺長，帶著隻體長約6公尺多的小寶寶一同停留在三仙台附近的海面上，鯨魚媽媽多半潛入水層中活動，在水面下憋氣長達15-20分鐘；大翅鯨寶寶則每隔3-5分鐘就需要浮出水面呼吸，也偶而停留在表面伸伸胸鰭翻滾一下，或是漂浮在水面；甚至還有媽媽和寶寶接連出水面的跳躍動作，讓大家驚喜連連。

船長陳坤龍說，4月9日就聽到漁民通報有鯨魚在附近活動，14日有不少漁民在小港漁港外海20尺外發現大翅鯨母子噴氣、嬉戲，15日出海果然有大驚喜。

他說，雖然偶爾聽漁民說有大翅鯨活動，但是晉領號啟航18年從未見過，這次能近距離觀察大翅鯨活潑的水面動作真是太幸運了，在東海岸討海40多年難得看到這樣的景象，也祝福這對大翅鯨母子，一路順風年年來。

中華鯨豚協會理事余欣怡表示，今年大翅鯨出現在台灣東海岸的喜訊連連，這兩個月花蓮與石梯及成功海域都有大翅鯨洄游經過，比起以往一年不到一次的目擊紀錄有提高的趨勢。可能是由於大家對於海洋生態的關心而有更多的鯨豚通報，也有可能是太平洋的大翅鯨數量有增加，這是鯨豚愛好者樂見的現象。

東管處長洪東濤表示，該處在成功海域的鯨豚調查計畫今年已第3年，每年都進行12趟次的鯨豚資源調查，以便建立觀光旅遊的基礎資料，也有助海岸的保育與管理。

(中時)