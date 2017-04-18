繼淡大解聘兼任師 亞大、健行跟進大砍通識課

淡江大學日前大舉不續聘兼任教師，高教工會今召開記者會再揭露，亞洲大學近來傳出將大規模不續聘「無本職」兼任教師，甚至裁撤已開設10年的通識必修課程；健行科大下學期則要裁撤所有的通識教育選修課程與66位兼任教師。工會痛批，各大學為節省成本「學店經營」越來越嚴重，教育部卻還放任不管。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，日前教育部聲稱兼任教師納入勞基法暫緩，是為了保障學生受教權，但現實狀況卻完全相反，學校為了減少成本，使用「課程調整」的奧步，譬如裁減通識教育學分、強制減少各科系的開課數等，連帶就是減少兼任教師數量。

亞大兼任教師代表鄭執翰說，亞大的作法就是「直接廢掉課程、趕走老師」，去年4月底才通過核定的通識課程，卻在今年9月新生入學1個月後校方就說要廢課，12月就說要趕走4位兼任老師，另還有7個兼任教師也在下學期不被續聘。

鄭執翰痛批，兼任教師是大學通識教育的教學主力，並非是補充的臨時人力，也應該有工作權的保障，但教育部放任校方用各種理由趕走兼任教師，不但未保障教師工作權，學生的選課範圍也連帶被壓縮，「高等教育不該用這種低等行徑，教育部更不該成為資方的門神。」

亞大反駁，「不續聘無本職兼任教師」一事是誤傳，並非事實，且通識課程並沒有任何更動，這學期（105-2）仍新聘未具本職的兼任教師共39位，絕無以是否具本職作為主要聘任考量。

健行科大也表示，通識教育選修課程並未裁撤，反而是將增加學生選修的比例與彈性，且因106學年課程尚未定案，並沒有任何解聘或不續任教師的舉動。

對此，工會質疑，亞洲大學或健行科大的狀況，都並非是單一個案。只要大專兼任教師的工作權不被保障的一天，各大專院校在「學店思維」下，就很可能恣意採取大規模裁撤兼任教師、犧牲學生受教權的做法。

(中時)