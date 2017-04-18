不須蓋基隆輕軌？柯P：應連同其他一起討論
台北市長柯文哲昨於臉書提到，前瞻基礎建設計畫單單只考慮一條基隆輕軌，那其他的要怎麼處理？今天他出席i-voting新制上路記者會後被問及是否認為基隆不需蓋輕軌時，柯文哲回應，蓋是要蓋，但不能只講這個，其他也要拿出來講。
有關中環段與新北市有爭執的部分，媒體問到是否會在雙北論壇討論？柯文哲表示，現在就開始談了，開始談錢怎麼算。他並重申，捷運有時候是個迷思，單向運輸量不超過每小時1200人的狀況下，靠公路即可解決，不一定要捷運，要實事求是。
還有他說，台灣有2300萬人，但有400萬人沒住在台灣，未來幾年台灣人口要下降，撐不撐得住捷運運量？大家要誠實思考。
(中時)
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