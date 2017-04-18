基隆早餐店殺妻女案 狠父今遭起訴

早餐店老闆殺妻女案，基隆檢署今依殺人未遂，將劉男起訴。（張穎齊翻攝）

基隆市53歲早餐店老闆劉男3月24日清晨疑似與妻子發生爭執，竟狠心持麵包刀砍殺妻子及大女兒後，再持刀割頸自刎未遂，事後劉妻因頸部傷重一度命危，所幸三人經搶救後無生命危險，今基隆地檢署依殺人未遂罪將劉男起訴。

案發當日，劉男疑似為了投資一筆600萬的直銷款項與妻子吵架，兩人發生激烈爭執，劉男隨手拿了35公分切麵包的土司刀，先砍向47歲楊姓妻子的脖子，還波及一旁23歲大女兒，劉男發現釀成大禍後，自責地拿刀自刎，19歲的二女兒下樓見狀，立刻報警，警消到場後將三人分別送醫急救。

基隆長庚醫院表示，送醫救治的3人中，以媽媽楊姓妻子傷勢最嚴重，頸部有15公分的刀傷，傷及氣管，一度有生命危險，目前狀況穩定，已保住性命；大女兒，臉部由右顏面割至左嘴上唇，以及雙手掌有刀傷，經開刀縫合後恢復意識；至於劉男則割頸有8公分刀傷，無生命危險。

經基隆地檢署表示，劉男對於砍妻原因仍未詳細說明，堅稱「工作壓力大」一時控制不了，否認因為600萬元投資和妻子發生爭執。劉妻醒來後，也在臉書上po文澄清表示，丈夫是受到疾病所苦，與投資無關。

附近鄰居指出，劉男平日行蹤低調，與鄰居關係不錯，出門都以名車代步，一家四口平時感情融洽，經營早餐店已有20多年，時常在臉書放上出遊照片，得知這場悲劇覺得不可思議，感到震驚。

基隆地檢署今依涉犯殺人未遂罪，將犯下殺妻、女的劉男提起公訴罪。

(中時)