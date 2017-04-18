葉毓蘭批政府對警察「始亂終棄」

前警大教授葉毓蘭（中）抨擊民進黨政府對警察是「始亂終棄」。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團舉行「警察過勞、有苦無人知」記者會，出席的警大前教授葉毓蘭抨擊民進黨政府對警察是「始亂終棄」，不管什麼工作、大大小小、狗屁倒灶的事都丟給警察，完全無視警察過勞問題長期存在。

(中時)