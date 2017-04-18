傳本月嫁郭富城爆雙喜 方媛曬照有玄機

郭富城傳本月迎娶方媛。(圖／翻攝自微博)

方媛曬低跟鞋，似為婚禮準備。(圖／翻攝自方媛IG)

香港天王郭富城上月已在香港祕密申請「擬結婚通知書」，和網紅女友方媛登記，因為要在3個月完成手續，4月是他最有空的時候，外傳本月就會辦婚禮，凌晨方媛在IG曬出紅色跟鞋，似乎是為了婚禮做準備。

郭富城傳出婚訊後，就被爆出雙喜臨門，方媛傳已懷孕2個月，不過被郭富城經紀人否認，但今凌晨她在IG曬出紅色跟鞋，似乎是為了婚禮做準備，不過她捨棄高跟鞋，選擇低跟鞋，讓懷孕傳聞更甚囂塵上。

其實傳出婚訊後，方媛12日首度在公開場合現身，穿著寬鬆的她，手上提著裝話梅的紙袋，讓人不禁聯想到孕婦常吃酸防止「孕吐」。

(中時電子報)