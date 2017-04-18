美軍訓練又出事 黑鷹直升機墜毀馬里蘭釀1死2傷

UH-60黑鷹(Black Hawk)直升機。(圖/DVIDS)

美軍近日空中訓練頻頻出事，這個月初才有一架F-16戰機墜毀，而周一下午又傳一架UH-60黑鷹直升機在訓練期間墜毀馬里蘭州倫納德頓(Leonardtown)的一座高爾夫球場，造成機上1人死亡2人重傷，而巨大的聲響也驚擾了小鎮的居民。

據ABC報導，華盛頓特區陸軍軍方表示，這架美國UH-60黑鷹直升機是從北維吉尼亞州的貝爾沃特堡（Fort Belvoir）軍事基地起飛，進行例行的訓練飛行，在周日下午1:40分墜毀，機上一人死亡，而一人受傷，另一人則是受重傷情況危急。而目前失事原因仍在調查中。

UH-60黑鷹直升機墜毀高爾夫球場。(圖/推特)

這此黑鷹直升機墜毀的地點位於小鎮的高爾夫球場，而周仍有許多民眾居住，在聽到巨大聲響後都為此感到擔心，是否有地面上的親友因此受傷，而災高爾夫球場的目擊者也表示，直升機越飛越低，並且機身不斷旋轉還倒退往回飛，最後就墜毀在地面。

而這也已經是這個月已經是第二起美軍空中訓練事故，5日才有一架F-16戰機在馬里蘭州執行訓練任務期間失事墜毀，當時駕駛發現設備出問題，因此趕緊彈射逃生，而這起意外沒有造成其他人傷亡。

(中時電子報)