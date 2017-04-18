又與「女」字扯上邊 陶喆法院控女子涉詐欺
「金曲歌王」陶喆將演藝重心放在大陸，近年鮮少現身台灣娛樂圈，不過昨天突然現身台北地檢署，身旁還有律師全程陪同，雖然面對媒體不願透露任何口風，但據悉是和名女子爆發金錢糾紛，一狀告上法院怒控對方詐欺。
陶喆昨天突然現身北檢，由於沒有刻意掩飾身分，因此一現身立刻引發不小騷動，而他和律師在短暫應訊後，面對媒體提問僅低調表示偵查不公開，因此不方便透露案情內容，但根據知情人士表示，陶喆疑似和一名女子有金錢糾紛，因此以原告身分出庭控告對方詐欺，不過被告女子昨未現身，檢方也不排除不排除强制拘提到案。
對於官司案意外引發關注，陶喆也透過經紀人回應：「完全和工作無關，與家人也無關，是個單獨的事件」。
(中時電子報)
關鍵字：陶喆
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