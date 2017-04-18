桃園首件公辦都更 今辦招商說明會
桃園市政府推動首件公辦都市計畫更新案，今(18)日舉辦招商說明會。
桃園市政府住宅發展處表示，這件都市更新基也位在桃園市中壢區中興巷，鄰近機場捷運老街溪 (A22)站、中壢火車站(A23)之間，面積3,059平方公尺，也處中壢老街地區與中正路商圈，區位條件良好、權屬單純，附近建設包括未來台鐵桃園段地下化、老街溪整治及第一市場興建等，未來發展潛力大。
桃市府都市發展局表示，中興巷公辦更新基地原為警察宿舍，現況房舍老舊傾頹，整體環境亟待更新，尋求以公開招商方式推動都市更新，除將結合社會住宅規劃，並提供中壢派出所、地區活動中心、樂齡學習中心等公益性設施，服務在地市民，帶動周邊地區發展。
市府住宅發展處說，全案已自3月15日公告上網招商，6月12日截止收件，預估完成招商可引入約13億元資本投入，訂2020年底興建完成，屆時將改善本地區生活環境品質，促進更新發展。
(工商)
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