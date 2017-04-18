汛期來臨 市議員籲清淤兼除草

市議員鄭功進（左四）、張芬郁（右三）籲請權責單位清淤時應兼除草。（陳世宗翻攝）

每年五月初至十一月底，是台灣雨量最豐沛的梅雨及颱風季節。市議員鄭功進、張芬郁18日邀請水利局汙工科劉吉豐、南區鍾正光區長、積善里黃連泉里長，大明里黃顯堂里長等人，一起會勘旱溪排水汛期前的河道清理情形。鄭功進表示汛期前清淤屬民生大事，但只有清淤絕對不夠。

鄭功進指出，旱溪國光橋和積善橋河段的雜草總是春風吹又生，經三河局推動「康橋計畫」整治後，周邊施設滯洪公園、自行車道等建設，加上水路蜿蜒化，兩側不規則的帶狀休憩空間，己成為全家老少、情侶約會的聖地。

往年隨著氣溫升高，沿岸蔓生的雜草，容易造成當地遊憩民眾遭受小黑蚊攻擊。對此，鄭功進特別要求市府水利局提早協助清淤並辦理除草工程，並邀請在地區長、里長針對清淤除草工程給予第一線的建議。

張芬郁表示，因橋頭雜木生長過快，大水來時易堵塞，過去幾次水利業務質詢時，希望清淤次數能夠增加；隨著氣候漸熱，蚊蠅容易孳生造成傳染疾病，汛期還未來臨，光雜草就造成民眾很大的困擾，建議市府能設立「親水」專線，提供給民眾一個方便快速通報的管道。

水利局強調，旱溪排水為中央管區排，由水利署第三河川局委由市府代辦河道清淤維護工作；水利局為防範汛期及颱風季將至，近年台灣極端氣候越增劇烈，今年4月初起即針對全長約8公里旱溪排水，由上游(吉善路)開始積極進行年度清淤維護工作，預計4月底前完成全段清淤維護工作，確保大里及烏日區等十餘里居民生活環境品質及生命財產安全。

(中時)