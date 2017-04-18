名家茶壺值3千萬？ 竊賊賤賣1千元判刑壺仍未查扣
台中市王姓市民，收藏中國四大名家陳鳴遠南瓜壼、孟臣文字壼、顧景州倒把西施壼等名壼，自估價值逾3千萬，沒想到前年遭劉男侵入住宅行竊，竟將名壺當「地攤貨」，以8把名壼1000元低價賣給兩岸郵幣社陳姓業者，台中地院分別判處劉、陳1年10月、5月徒刑；但5把名壺仍未查扣，法官判決應行沒入，或追徵其價額。
判決書指出，竊嫌劉易鑫104年6月侵入太平區王姓屋主住宅行竊，偷走現金、洋酒及11只茶壺，包括：陳鳴遠南瓜壼、冠軍個人用壼、孟臣文字壼、釉彩壼、顧景舟倒把西施、葫蘆青蛙、石榴手工壼、笑彌勒、黑泥手工壼、提樑壼、西藏棕釉壼等，王姓被害人稱價值約3032萬元。相隔半年拿到陳姓業者的二手古物店販售，以1千元成交。
王姓被害人表示，這些名壺都是他父親從大陸逃難所帶過來的，要當傳家寶用，父親說這些都是祖輩留下，從明、清到現代顧景舟的作品都有，在10幾年前估價就達3032萬元，這幾年中國地區民眾要到台灣來蒐購，又把價格炒高。
陳男到案後辯稱，該批茶壺「沒什麼價值」，但法官認為他從事相關行業10餘年，該批茶壺都是王姓被害人保養使用多年，外觀上顯非廉價粗躁之物，其所言難以採信，判5月徒刑、得易科罰金。
但因失物中的5把茶壺，包括：陳鳴遠南瓜壺、孟臣文字壺、顧景舟倒把西施壺，及葫蘆青蛙壺、西藏棕釉壺，仍未查扣，法官判決應行沒入，或追徵其價額。
(中時)
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