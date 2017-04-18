補助150萬生活費 科技部延攬海外人才歸國

科技部今日宣布推出「海外人才歸國方案」，號召100名台灣赴海外留學的人才返國貢獻所學，回台期間最高將補助150萬元生活費，盼能順利媒合人才進入產業界或學研界就職，提供國際視野、科技新知、前瞻應用趨勢。

科技部表示，本方案將於5月正式啟動，預計招募100名於海外取得博士學位的我國學子，年齡限制45歲以下，政府提供每月12.5萬元的生活費，最長可領1年共150萬元，但也要求海外歸國人才得視其專長，每月至少參加10場與台灣產學研界的專業交流活動，讓這些海外人才進入我國產業界、學研界任職。

科技部指出，本方案將以新竹、中部、南部三個科學園區作為「人才交流基地站」主要場域，納入園區廠商、研究法人、學研機構等，以及部分未在園區設廠的優質產業業者，海外歸國人才受到產業界或學研界聘用後，就視同從本方案「畢業」，不再補助生活費。

科技部長陳良基表示，最近他到美國與海外學子座談，有高達6成的學子有回國意願，無奈對於如何找到適合的產業或學研單位投身服務有所顧忌，即使有意應徵也找不到窗口。另一方面，國內業者多是中小企業，雖然有創新科技人才的需求，卻難以赴海外徵才，人才和業界雙邊的需求無法湊在一起，對國家發展相當可惜，因此促成科技部打造這部海外人才歸國列車。

竹科管理局企劃組組長胡世民表示，初步調查已有22家有意延攬海外人才，需求人數約380人，主要產業包括半導體材料製造和IC設計、軟體通訊、數據運算等，除了技術領域之外，市場行銷分析也提出近20人的需求，不論大廠或中小型廠商都有人才需求，相當關心計畫的啟動時程。

(中時)