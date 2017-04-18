北科大兩作品在IF獲獎，全球積分躍升世界第3

北科大團隊研發出醫療等級的「Taipei Tech Mask」口罩。（北科大提供）

北科大創新設計碩士班的兩位陳彥廷，一起設計「Mirror Warning」改良反射鏡。（北科大提供）

北科大創新設計碩士班的兩位陳彥廷。（北科大提供）

北科大學師生研發出阻隔效果勝N95的醫療級口罩「Taipei Tech Mask」，以及可拉大視角並裝有移動物體辨識裝置的「Mirror Warning」改良式反射鏡，最近均獲德國iF設計獎肯定，使得北科大在iF的全球大學積分排名躍升為世界第3名，僅次於瑞典及德國的大學。

北科大創新設計碩士班有兩位陳彥廷，他們不但同名同姓，而且默契相當好，他們一起設計「Mirror Warning」改良反射鏡，保障行車安全，入圍2017年iF設計概念獎前100大。

家住狹小十字路口旁的陳彥廷表示，他從小到大經常聽到緊急煞車的聲音，有時會聽到大聲的撞擊聲，如此常出車禍的地方，裝有反射鏡與地面閃爍警示紅燈，有些也有減速條，但車禍比率卻不見有下降，尤其是在日間。

兩位陳彥廷發現，台灣街道在岔路最常出現的警示裝置就是反射鏡，因此他們開始進行反射鏡改善設計，他們提出「Mirror Warning」作品，使用較凸的凸透鏡拉大視角，不但改良了死角問題，也降低了十字路口因時常架設兩個反射鏡，而增加駕駛人心理負擔的缺點。

「Mirror Warning」裝有紅外線車輛偵測器以及移動物體識別裝置，導入路權優先順序關係，讓會車時有效降低意外發生。陳彥廷解釋，如果是騎腳踏車在十字路口遇到汽機車，反射鏡會顯示出讓腳踏車先行而過；而如果是開車駕駛者在十字路口遇到汽車會車，反射鏡會顯示讓路權較大者先行。

此外，北科大教授蘇昭瑾、張淑美、芮祥鵬以及校友趙以選，共同組成研發團隊，製作出醫療等級的「Taipei Tech Mask」口罩，可阻擋細懸浮微粒PM 1.5（比目前官方監測的PM 2.5更微小的空汙粒子），效果優於目前市面上PM 2.5口罩。

「Taipei Tech Mask」口罩，奪得2017德國iF產品設計獎，並已通過醫療材料等多項認證，正和廠商積極洽談量產計畫。研究團隊指出，「Taipei Tech Mask」使用科技布材，比N95更輕薄，不僅有效隔離飛沫及細菌，更能貼合人體口鼻曲線，配戴上密合度更高，卻不會勒疼耳朵，戴上眼鏡也不起霧，兼顧舒適度和健康防護。

(中時)