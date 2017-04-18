北科大兩作品在IF獲獎 全球積分躍升世界第3
北科大學師生研發出阻隔效果勝N95的醫療級口罩「Taipei Tech Mask」，以及可拉大視角並裝有移動物體辨識裝置的「Mirror Warning」改良式反射鏡，最近均獲德國iF設計獎肯定，使得北科大在iF的全球大學積分排名躍升為世界第3名，僅次於瑞典及德國的大學。
北科大創新設計碩士班有兩位陳彥廷，他們不但同名同姓，而且默契相當好，他們一起設計「Mirror Warning」改良反射鏡，保障行車安全，入圍2017年iF設計概念獎前100大。
家住狹小十字路口旁的陳彥廷表示，他從小到大經常聽到緊急煞車的聲音，有時會聽到大聲的撞擊聲，如此常出車禍的地方，裝有反射鏡與地面閃爍警示紅燈，有些也有減速條，但車禍比率卻不見有下降，尤其是在日間。
兩位陳彥廷發現，台灣街道在岔路最常出現的警示裝置就是反射鏡，因此他們開始進行反射鏡改善設計，他們提出「Mirror Warning」作品，使用較凸的凸透鏡拉大視角，不但改良了死角問題，也降低了十字路口因時常架設兩個反射鏡，而增加駕駛人心理負擔的缺點。
「Mirror Warning」裝有紅外線車輛偵測器以及移動物體識別裝置，導入路權優先順序關係，讓會車時有效降低意外發生。陳彥廷解釋，如果是騎腳踏車在十字路口遇到汽機車，反射鏡會顯示出讓腳踏車先行而過；而如果是開車駕駛者在十字路口遇到汽車會車，反射鏡會顯示讓路權較大者先行。
此外，北科大教授蘇昭瑾、張淑美、芮祥鵬以及校友趙以選，共同組成研發團隊，製作出醫療等級的「Taipei Tech Mask」口罩，可阻擋細懸浮微粒PM 1.5（比目前官方監測的PM 2.5更微小的空汙粒子），效果優於目前市面上PM 2.5口罩。
「Taipei Tech Mask」口罩，奪得2017德國iF產品設計獎，並已通過醫療材料等多項認證，正和廠商積極洽談量產計畫。研究團隊指出，「Taipei Tech Mask」使用科技布材，比N95更輕薄，不僅有效隔離飛沫及細菌，更能貼合人體口鼻曲線，配戴上密合度更高，卻不會勒疼耳朵，戴上眼鏡也不起霧，兼顧舒適度和健康防護。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範