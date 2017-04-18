韓劇出口下滑 綜藝體育類節目增加
據南韓未來創造科學部和廣播通信委員會18日發布的報告指出，2015年南韓各大廣電公司各種節目對外出口總額為2.1603億美元，較2014年的2.5628億美元減少15.7%。出口節目中，體育、動漫和教育類節目出口大增，韓劇出口則出現下滑。
韓聯社報導，南韓廣電節目出口總額2012年為1.7972億美元，之後逐年增加，到2015年首次出現滑落。從出口節目類型來看，由於韓日關係趨冷，中國針對「薩德」入韓採取抵制措施等，電視劇對日和對中出口受影響，拉低電視劇整體出口下滑，出口額從2014年的1.8914億美元減至2015年的1.7201億美元，降幅達9.1%。
紀錄片出口也從2013年的294萬美元減少至2015年的86萬美元；社教類節目從2013年的50萬美元增至2014年的4246萬美元後，2015年重新跌至400萬美元。
與此相反，憑藉綜藝人氣看漲，娛樂節目出口從2013年的1443萬美元增至2014年的1988萬美元，2015年再次增至3119萬美元，3年來年均增幅達47%；體育類節目也從2013年的2.8萬美元猛增至2015年的520.2萬美元；動漫節目出口2013年為12.8萬美元，2014年為8萬美元，2015年增至189.9萬美元；教育類節目從2013年的1.9萬美元增至2015年的17.3萬美元。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。