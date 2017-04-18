韓劇出口下滑 綜藝體育類節目增加

據南韓未來創造科學部和廣播通信委員會18日發布的報告指出，2015年南韓各大廣電公司各種節目對外出口總額為2.1603億美元，較2014年的2.5628億美元減少15.7%。出口節目中，體育、動漫和教育類節目出口大增，韓劇出口則出現下滑。

韓聯社報導，南韓廣電節目出口總額2012年為1.7972億美元，之後逐年增加，到2015年首次出現滑落。從出口節目類型來看，由於韓日關係趨冷，中國針對「薩德」入韓採取抵制措施等，電視劇對日和對中出口受影響，拉低電視劇整體出口下滑，出口額從2014年的1.8914億美元減至2015年的1.7201億美元，降幅達9.1%。

紀錄片出口也從2013年的294萬美元減少至2015年的86萬美元；社教類節目從2013年的50萬美元增至2014年的4246萬美元後，2015年重新跌至400萬美元。

與此相反，憑藉綜藝人氣看漲，娛樂節目出口從2013年的1443萬美元增至2014年的1988萬美元，2015年再次增至3119萬美元，3年來年均增幅達47%；體育類節目也從2013年的2.8萬美元猛增至2015年的520.2萬美元；動漫節目出口2013年為12.8萬美元，2014年為8萬美元，2015年增至189.9萬美元；教育類節目從2013年的1.9萬美元增至2015年的17.3萬美元。

(旺報)