NBA》里歐納德狂砍37分 馬刺揚蹄踹灰熊
「卡哇伊」里歐納德18日14投9中，攻下全場最高37分，外加11個籃板，率領馬刺96比82踹傷灰熊，季後賽首輪取得2比0領先優勢。
「黑衫軍」馬刺在主場迎戰西區第七灰熊，開賽後就靠著嚴密防守壓制對手得分，半場打完已取得19分領先優勢，易籃後灰熊展開反撲，一度在第四節追至4分落後差距，但隨後丹尼格林飆進三分球，保羅蓋索完成三分打，里歐納德4罰俱中，馬刺再次將優勢拉開至雙位數，宣判了灰熊敗戰命運。
馬刺談笑用兵，5人得分雙位數，除了里歐納德外，帕克15分，丹尼格林12分，艾卓吉11分，保羅蓋索10分。
灰熊投籃命中率只有37.8%，籃板又輸給馬刺，一路被壓著打，輸球完全在意料之中，康利24分，藍道夫18分、10籃板，馬克蓋索12分。
(中時電子報)
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