調查：陸後期研發投入超美成世界第一
據波士頓諮詢公司周一公布的調查報告顯示，雖然美國在整體研發方面的投資仍位居全球第一，但中國大陸在後期研發領域的投資規模已經超越美國。所謂後期研發，是指將科研成果用於商業化開發的階段。
該調查預測，按目前的速度，到2018年中國在關鍵的後期研發的投資將達到6580億美元，是美國的2倍。
報告指出，這一趨勢意味，美國在研發最為艱辛的階段付出了大量努力，而中國和其它少數國家卻直接將這些科研成果用於商業開發。這導致美國製造業每年損失數百億美元，數十萬工作崗位流失。
以無人機為例，美軍在整個20世紀開發了無人機技術，用於偵查和其它目的，後來又添加了晶片和無線技術，還延長了電池壽命；但中國深圳的大疆創新公司對無人機進行了改進，提高了躲避障礙物的能力，目前已經是全球最大的商業無人機製造廠商，其產品出口給美國的房地產和建築行業，用於測繪和勘探。
波士頓諮詢公司認為，如果美國的私營企業、大學和科研機構加強合作，這一狀況就能夠得到扭轉，從而使美國製造業產值提升5%，約合1000億美元，還能帶來70萬個製造業工作崗位。
(旺報)
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