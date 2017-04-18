國防部漢光兵推 首次驗證F-35戰力

國防部作戰次長姜振中中證實，空軍司令部首次驗證美國最新垂直起降戰機F-35在台澎防衛作戰中的戰力器。（陳怡誠攝）

國軍年度漢光33號演習電腦輔助兵棋推演，國防部作戰次長姜振中中將證實，空軍司令部首次驗證美國最新垂直起降戰機F-35在台澎防衛作戰中的戰力器，國軍也買得到F-35，而買不到的情況下怎麼作戰，都在電腦兵推裡模擬相關戰術作為因應。

(中時)