破壞八田與一銅像 賴清德：反讓台日關係更鞏固
台南市烏山頭水庫八田與一銅像被斷頭，台南市警局成立專案小組迅速偵辦後，昨天循線逮獲2名嫌犯，市長賴清德今天公開肯定台南市警局的辦案效率，更強調市府一定會在5月8號前，結合台南市各界力量，修復好八田與一銅像，讓追思儀式能夠順利舉行。
賴清德表示，首先非常肯定台南市警察局的辦案效率，在第一時間成立專案後，抽絲剝繭掌握破壞者的線索，目前也已經讓破壞者承認犯行， 後續市府將尊重司法的後續辦理。其次，市府一定會在5月8號前，結合台南市各界的力量，修復好八田與一銅像，讓追思儀式能夠順利舉行。
賴清德再次強調，八田與一對於台南的重要貢獻，興建烏山頭水庫讓嘉南平原成為台灣的米倉，即便至今仍發揮功能，特別是在乾旱的時候更顯現出八田與一的貢獻。在這幾十年來，每年5月8號，日本與台灣的朋友都會發自內心地共同紀念八田與一，且其銅像也是由他的舊部跟台灣的民眾出資完成，並且是放在私人土地上，長期以來已經促成台日非常深厚的感情，這種感情不會因為任何破壞行為而停止，而這種破壞性行為反而會讓彼此的感情更加穩固，台日的關係也會更加鞏固。
賴清德認為，他一直認為這種破壞的行為不會讓台灣社會所接受。任何人，即便是民意代表，也都不必為這樣的行為尋找理由，我們應該要有是非標準。
(中時)
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