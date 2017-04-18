破壞八田與一銅像 賴清德：反讓台日關係更鞏固

台日關係更鞏固？台南縣長賴清德稱，八田與一銅像破壞事件，反讓台日關係更加鞏固。圖為2014年1月17日，KANO電影記者會賴清德（左）和大澤隆夫一同模仿八田與一雕像的坐姿時。（報系資料照 羅永銘攝）

台南市烏山頭水庫八田與一銅像被斷頭，台南市警局成立專案小組迅速偵辦後，昨天循線逮獲2名嫌犯，市長賴清德今天公開肯定台南市警局的辦案效率，更強調市府一定會在5月8號前，結合台南市各界力量，修復好八田與一銅像，讓追思儀式能夠順利舉行。

賴清德表示，首先非常肯定台南市警察局的辦案效率，在第一時間成立專案後，抽絲剝繭掌握破壞者的線索，目前也已經讓破壞者承認犯行， 後續市府將尊重司法的後續辦理。其次，市府一定會在5月8號前，結合台南市各界的力量，修復好八田與一銅像，讓追思儀式能夠順利舉行。

賴清德再次強調，八田與一對於台南的重要貢獻，興建烏山頭水庫讓嘉南平原成為台灣的米倉，即便至今仍發揮功能，特別是在乾旱的時候更顯現出八田與一的貢獻。在這幾十年來，每年5月8號，日本與台灣的朋友都會發自內心地共同紀念八田與一，且其銅像也是由他的舊部跟台灣的民眾出資完成，並且是放在私人土地上，長期以來已經促成台日非常深厚的感情，這種感情不會因為任何破壞行為而停止，而這種破壞性行為反而會讓彼此的感情更加穩固，台日的關係也會更加鞏固。

賴清德認為，他一直認為這種破壞的行為不會讓台灣社會所接受。任何人，即便是民意代表，也都不必為這樣的行為尋找理由，我們應該要有是非標準。

(中時)