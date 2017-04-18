關說沒罪 北檢重批馬英九不立法還怪人

前總統馬英九被控洩密案，台北地院14日首度開庭審理，庭訊後馬英九對媒體發表「我沒有犯罪，我無罪」聲明。（報系資料照 郭吉銓攝）

前總統馬英九本月14日因被控洩密案至台北地院出庭，答辯時痛批台北地檢署「羅織構陷、入人於罪」，還對「關說立委沒事、處理醜聞的人被起訴」忿忿不平。北檢今日發布新聞稿，重砲反批馬在位8年始終未對關說立法科刑，「此又係誰之過？」呼籲相關人勿以民粹性或政治性言語誤導視聽。

北檢表示，從來不與被告於庭外作無謂爭論，但外界質疑北檢讓馬英九在機關過道享特權發表聲明，並稱檢察官起訴「羅織構陷、入人於罪」，跟「電視名嘴或網路鄉民一樣」、「以臆測當證據、先射箭後畫靶」，既然馬英九在署內發言指摘，為正視聽，嚴正聲明。

針對馬英九痛批檢方「羅織構陷、入人於罪」，北檢表示，馬英九前後悖法行為，已於黃世銘洩密案及國民黨撤銷王金平黨籍案之民、刑事各案等，經法院認定明確；且依大法官釋字第729號等解釋意旨，馬英九的行為也超越憲法的權力分立界限。何來檢察官「以臆測當證據、先射箭後畫靶」，又有何「羅織構陷、入人於罪」？馬英九所指，顯屬無稽。

至於馬英九抨擊「關說司法個案的立委沒事，處理司法關說醜聞的人被起訴，公理何在？」。北檢直指，關說司法者之所以沒事，是因為刑法沒有處罰關說的規定。馬英九案發前後擔任總統8年，又擔任國內最大黨黨主席6年半餘，始終未曾對之立法科刑。尤其在本件案發後，馬英九亦未對關說司法者提案立法處罰，此又係誰之過歟？豈能藉此指摘檢察官？

馬英九在庭上以「十七問」質疑檢察官，該如何處理黃世銘報告案才是「合法、適當」？北檢也反批馬英九曾任法務部長、台北市長及總統各職近20年，依其法學專長及行政經歷，對嚴守「依法行政」之分際、職權究應如何「合法、適當」行使，理應知之甚詳，何有反問檢察官之理？被告之質疑，亦屬無據。

而外界質疑馬英九為何能在地檢署內拿起麥克風受訪，北檢表示，馬英九14日之傳喚、開庭及進出秩序均由法院安排，北檢並無參與規劃，其於通過北檢場地時，突持媒體麥克風收音裝置對外發表聲明，釀成馬英九在司法機關內享有召開記者會特權的爭議，至感遺憾。

(中時)