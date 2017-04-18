柯P爭取前瞻 議員批只是在演戲
台北市長柯文哲向中央提報前瞻計畫，軌道部分僅提出「東側南北向軌道運輸系統」，議員質疑，市民最急需求的環狀線南北環段卻未提出，批評柯文哲不知道北市需求，卻還對中南部講酸葡萄的話，送一個不成熟的案子出去當「犧牲打」，根本只是在演戲；對此，北市捷運局長張澤雄說，都有送給中央，但遺憾中央沒有核准。
柯文哲率隊向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」，當中軌道建設僅向中央爭取200億興建北市東側南北向軌道運輸系統。
捷運局今赴議會交委會工作報告，議員李慶鋒指出，南北環的興建迫在眉梢，但柯文哲爭取的前瞻計畫當中，卻僅有提報仍在可行性評估的「東側南北向軌道運輸系統」，痛批市府對軌道興建優先順序搞不清楚。
議員簡舒培認為，「東側南北向軌道運輸系統」今年2月才對外招標做可行性研究，4月才要評選廠商，送出的提案是沒有準備好的，若中央會給錢才有鬼，結果爭取了30幾年的南北環卻沒有提出，市長卻還講酸葡萄的話。
對此，張澤雄解釋，北市推動軌道前瞻計畫內容，包括萬大線、信義東延段、南北環、民生汐止線和東側南北向軌道運輸系統，都有提報給中央，也陸續有送補充資料，且捷運局評估都有達到營建程度，但最後中央沒有納入前瞻計畫，感到相當遺憾，至於南北環，中央認為雙北市還有爭議，所以也沒納入。
(中時)
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