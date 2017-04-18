惠中寺「未來與希望」講座將開放報名

生命的力量來自何處？在國際局勢、台灣經濟越趨困難的此時，佛光山惠中寺將於5月27至6月24日舉辦第二屆「未來與希望」系列講座，包括導演吳念真、歌仔戲演員孫翠鳳、主播李艷秋等人都將受邀主講。

惠中寺指出，「未來與希望」系列講座去年舉辦，即以6萬人次聽講熱潮席捲中台灣，應許多民眾熱烈要求，今年再度於5月27日至6月24日舉辦，將以「力量‧來自點滴的堆疊」為主軸，引領大家勇於實踐夢想並看見自身的力量。

今年講座將邀請知名主持人陳文茜、吳念真、嚴長壽、孫翠鳳、蔣勳、心保和尚、心定和尚、李濤、李艷秋、李建復、馮翊綱、蔡詩萍、林書煒、魏海敏、小野、簡志忠、黑幼龍、洪蘭、謝哲青等30位名人主講，他們將帶來30個充滿正力量的人生故事，要與民眾一同感受生命的力量。

惠中寺表示，活動期間，每天晚間19時至21時，活動將於惠中寺三樓大殿舉辦，想和主講者一起感受他們穿透險阻、綻放生命光亮的故事嗎？5月5日中午12時起將可透過惠中寺網路預先報名。

(中時)