欠醫藥費 肝癌末期毒販向醫院請假行搶

早上還在醫院吊點滴的吳男（紅衣者），向醫院請假半小時，騎車出院行搶老婦人皮包逃逸，三小時內遭警方逮捕，車內就是行搶時懸掛的贓車牌。（程炳璋攝）

落網後的吳男手上還貼著點滴插管的器具。（程炳璋攝）

有肝硬化末期、肝癌的吳姓男子17日晚間病發住院，醫師囑咐須動手術換肝，身無分文的他18日上午8時許向醫院請假半小時，竟騎著掛贓車牌的機車到北區小東路行搶一名老婦人包包，但包內僅800元，他轉到朋友家借錢，被已發布攔截圍捕的警方逮獲。

53歲的吳清西有毒品、殺人未遂、竊盜等多項前科，吸食海洛因多年來造成他嚴重肝硬化，並有肝癌、血管靜脈瘤等疾病，他吸毒花光積蓄，一直無力支付積欠成大、奇美醫院的上萬元醫療費。

他17日病發再度掛急診住院，醫師囑咐他必須動手術換肝，他尋思身上已無財產，18日一早向醫院請假半小時，拔掉插在手上的點滴，自行出院。

吳嫌將日前偷來的贓車牌掛上機車，騎到附近的東興菜市場找行搶對象，跟蹤一名70餘歲老婦人至小東路巷弄內，搶走老婦人手上的包包逃逸。警方獲報後發布攔截圍捕。

婦人的包包內僅有800餘元，吳男立刻將其中500元用來買東西吃，並換回自己車牌，隨即轉向永康區朋友住處借錢。

吳嫌借錢不成，正要騎車離去，正巧遇到在附近調閱監視器的開元派出所警員李瑞龍與陳慈祥，兩警發現吳男特徵與監視器畫面行搶男子神似，上前盤查，並在他車上發現做案車牌，立刻逮捕。

落網的吳嫌手上還貼有點滴插管的器具，他坦承做案，辯稱原本只想騎車出院找朋友借錢繳醫藥費，行搶是臨時起意，沒想到搶到的包包內沒多少錢可花，又被警方逮正著。

警方三小時內破獲搶案，第五警分局分局長黃光榮到現場勘查，讚賞同仁落實查證的警覺性。

(中時)