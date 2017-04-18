立益女工絕食近百小時　要表姊部長「莫裝死」

立益紡織工人今(18日)至勞動部大門陳情抗議。（洪安怡攝）

立益紡織工人討老本，要勞動部出來面對！立益紡織事業部無預警歇業，勞工抗議絕食已經將近100小時，今（18）日更首度前往勞動部陳情抗議違反《大量解僱勞工保護法》，要求勞動部長林美珠「別裝死」，該案預計於4月23日於桃園召開相關協商。

「女工絕食百小時，表姊部長莫裝死」，數十位民眾高舉聚集於勞動部門前，高舉旗幟吶喊，其中不少是年過半百的勞工。立益平鎮棉紡廠將關廠、改建物流中心，工會從14日於桃園市政府前發起絕食靜坐活動，盼訴求能獲得回應。

桃園市產業總工會幹事魏豫綾指出，立益從去年10月開始漸漸辭退勞工，當時也有勞工心生辭意，雇主也曾安撫說資遣費將優於勞基法，結果從三廠關到二廠，現在一廠3月歇業，4月才在門口張貼公告，以先解雇，再送交大量解僱計畫書的違法手段，卻只需遭罰50萬元，讓勞工相當沒有保障。

魏豫綾強調，目前資方給的資遣費總體約600多萬，儘管合法，但卻與之前說要優於法規的承諾相去甚遠，還有不少勞工只剩下2~3個月就退休，希望最起碼資遣費以年資乘以1.6倍到2倍計算，總體大約2000萬元，以年資20多年的資深勞工，大約是100多萬元。

勞動關係司長王厚偉指出，歇業的程序性問題，要歸於《公司法》，違反《大解法》，沒有依照規定在解僱前60天呈報給地方，最高可罰50萬元；依照《勞基法》規定，30天前要提前預告，否則要發放預告工資，是否有發放應該要問桃園市政府，勞動部已與桃園市府聯繫，屆時大解協商若有需要，也會介入協助處理。

(中時)