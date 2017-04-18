年改10大錯誤 藍委柯志恩要蔡政府解釋

國民黨立委柯志恩指出年金改革有十大錯誤。（圖/取自柯志恩臉書）

國民黨立委柯志恩18日在臉書上指出，年金改革有不得不的必然，但為何改革的姿態要如此倨傲？反擊的論調要如此仇恨？真的要讓社會付出撕裂的代價嗎？明天就要開始審查公務人員的年改方案，不管對已退或在職的幾十萬公務員均影響深遠，但目前的方案仍有諸多缺失與不公，尤其對年輕世代，蔡政府若有心好好改革，是否應對十大錯誤，給人民一個解釋？

她寫說，一早穿過層層蛇籠拒馬，鐵絲上的刀片尖銳無比，令人怵目驚心，小英總統說好的謙卑與溝通呢？

柯志恩指出的政府年改方案的十大錯誤：

1.用錯人：年改會中38個委員沒有一個是財政出身，完全沒有運用財政工具，所有力氣都用在砍人、砍錢。

2.亂分配：年改會最厲害的就是挖東牆補西牆，把和退撫基金完全無關的純舊制公教減去他們的公保優存，丟到跟他們毫無關係的退撫基金。有理嗎？

3.毀承諾：對於1995年改制時為了制度轉換所訂的過渡措施，不管是否入法一律刪除，優存當時沒法源，但補償金是有明確入法的，為什麼賴帳取消？

4.不放生：用節省所得倒入退撫基金為誘餌，綁架年輕人繼續繳更多，完全不能脫身，連考試院都知道要讓新進人員放生，適用新制度，連民進黨段宜康版都有放生條款。但只有政院版、民進黨黨團版堅持把新舊綁死在一起，逼年輕公教人員輸血到絕望！

5.慢闢謠：明知有許多不實謠言，例如立委也有18%，在網路時代，官方卻只用發新聞稿敷衍了事。民進黨選舉時敏銳的媒體應對到哪裡去了？

6.輕遺屬：明明不是改革重點，也不是年改國是會議的共識，卻把許多資深女性最後依靠的月撫慰金拿來設定一堆苛刻條件，違背性平法中不得歧視女性的規定，對這些資深的女性長輩實過於苛刻。

7.挑著砍：同樣是費率要調高，公教要調，勞保怎麼變成不用調了？官方的版本中充斥著選擇性改革。選擇性的改革絕非真改革！

8.緩改己：所有砍人的版本都送到立法院來了，但是有關基金監管改造的修法案呢？答案還是－「繼續研究」。蔡政府重蹈國民黨過去的覆轍－總是只想改人民不想改自己。

9.築新牆：公教省下來的，有些倒給退撫基金，以延續基金壽命，是可以理解支持的，但是100%倒入公教退撫基金，私校一毛也得不到好處，勞工一毛也得不到，把人民關在各自的藩籬內自己吃自己的小鍋飯，這叫甚麼社會團結模式的年金改革？

10.賤DC：銓敘部和林萬億一邊猛砍所得，一面有志一同的瞧不起確定提撥制（DC），如果確定提撥這麼不好，請把勞退新制改掉，請把私校退撫新制改掉。明明聽到有些年輕公校教師寧可結清變成個人帳戶制，自己來選擇投資組合，官員卻充滿成見，不聞不問。

(旺報)