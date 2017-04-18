為省錢 中壢懷寧醫院雇無照密醫遭訴
中壢懷寧醫院吳姓負責人，為了節省人事成本，去年中起雇用蔡姓和許姓無照密醫從事醫療行為，還以「病歷書寫員」職稱規避查緝，吳男否認犯行，但2密醫坦承不諱，6位護理師口徑一致證稱蔡和許就是「住院醫師」，桃檢依違反醫師法將吳男和許男起訴，蔡則獲緩起訴。
中壢懷寧醫院由內科和洗腎中心起家，耗資12億元、籌備4年興建懷寧醫院，2015年3月落成啟用，專職慢性病診療及照護老人家。
62歲的吳姓院長，為了節省人事成本，涉嫌以月薪6萬元，分別在去年9月和12月，僱用菲律賓法蒂瑪大學醫學系畢業的47歲蔡姓男子，以及中國醫藥大學中醫系畢業的58歲許姓男子，從事醫療行為，但2人都沒有醫師執照。
吳姓院長坦承負責面試雇用2醫師，卻否認犯行，強調2人只是「病歷紀錄員」，都是遵照他的口頭指示開立醫囑，不曾指示2人從事醫療行為，不清楚為何會被稱作「蔡醫師」和「許醫師」。
但6位醫院護理師都證稱，2密醫在醫院宛如住院醫師，不但獨自巡房、診視病患、開立處方箋給藥，甚至幫病人執行中央靜脈導管植入手術等侵入性治療，6人都誤以為2密醫具有醫師資格。
檢警也掌握影片，清楚拍下2密醫開醫囑、動手術、傷口照護等醫療行為，且2人應徵項目、職稱都是「住院醫師」，也都坦承犯行，其中許男曾在台中當密醫被抓包，去年10月才被起訴，桃檢將吳男和再犯的許男依違反醫師法起訴，初犯且坦承一切的蔡男則予以緩起訴。
(中時)
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