倫敦夜店遭潑灑有毒物質 受害姊妹：快不能呼吸

倫敦夜店遭有毒物潑灑的兩名受害姊妹，姊姊Isobella Fraser(左)和妹妹Prue。(圖片取自臉書@Isobella Fraser)

倫敦夜店遭有毒物潑灑的兩名受害姊妹，姊姊Isobella Fraser(左)和妹妹Prue。(圖片取自臉書@Isobella Fraser)

17日凌晨，倫敦夜店Mangle E8發生一起店內顧客潑灑有毒物的意外事件。(圖/新華社)

17日凌晨，倫敦夜店Mangle E8發生一起店內顧客潑灑有毒物的意外事件。圖為夜店外觀。(圖/新華社)

倫敦夜店Mangle E8當地時間17日凌晨1點多，1名男子朝店內潑灑有毒物質，造成12人受傷，當時夜店內仍有將近600名左右的顧客。警方稱當時有2群人在爭吵，其中1名男子突然向另外2名客人身上潑灑有毒物質。這2名20多歲的年輕人傷勢並不嚴重，已經被送往醫院，情況穩定，還有另外10人也受到輕傷。

英國《衛報》(The Gardian)報導，受傷的2人為一對澳洲籍姊妹，22歲的姊姊Isobella Fraser是一名模特兒，日前前往倫敦拜訪目前住在當地的20歲妹妹Prue。Prue描述事發經過，她的右臂遭到灼傷，當時在夜店裡她聽到很多人都在尖叫，場面很恐怖。她的姊姊則說有毒物質潑到T恤上時，立刻黏到她的皮膚上面。Isobella說，那個味道讓她幾乎不能呼吸，她以為她們遭到攻擊，以為發生恐怖攻擊。

倫敦消防隊指出，目前只知道有人在夜店裡面潑灑一種不知名的腐蝕性物質，PH測試結果為強酸性有毒物質。

消防隊抵達夜店之前，已經有200 人倉皇逃離，另外400人隨後紛紛疏散。

(中時電子報)