撞死清大博士生 男子開庭大遲到

胡家瑞撞死博士生，矢口否認被檢察官打臉指辯解不可信。(王己由攝)

被譽為「物理界奇才」的清華大學林姓博士生，去年6月深夜過馬路時，遭男子胡家瑞開車闖紅燈撞上，胡撞人後不停車還拖行50公尺後逃逸，導致林傷重不治，檢方認為胡具有不確定殺人故意，依殺人罪起訴。台北地方法院今(18)日開庭，胡辯稱當時因身體不適吃了藥想睡，否認闖紅燈撞人，被檢察官當庭「打臉」，如果是嗜睡藥，應該是回家後再吃，怎可能未回家就吃藥。

遭撞死的清大物理研究所博士生林仲桓，國中起就熱愛研究物理，浸淫物理世界長達16年，尤其對「鍺烯」研究最為專精，生前研究發現「鍺烯」能取代石墨烯，成為傳輸速度更快的二維材料，堪稱半導體薄膜材料的重要發現，本預計明年可完成博士論文，並向國際期刊投稿發表，卻不幸命喪輪下，物理界痛失英才。

25歲的胡家瑞，去年6月22日深夜11時，駕車行經新店區中興路、民權路口，闖紅燈後高速迴轉，撞上走在斑馬線上的林仲桓與許姓女子；林被捲入車下，胡未停車強行拖行約50公尺，導致林體無完膚不治、許女則是身體多處擦挫傷。

胡家瑞肇事後竟帶走林的筆電，警方最後在新店北新國小旁停車場發現被燒毀的筆電，懷疑胡滅證。但胡到案否認闖紅燈，辯稱車內音樂音量太大、車窗隔熱紙不透光，不知撞到人，否認滅證，表示車禍產生火花，筆電才因此燒毀。

北院今(18)日上午9點半開庭，胡卻遲到45分才到庭，他說是記錯庭期。胡家瑞說，案發當時他是綠燈，聲稱當時吃了幫助睡眠的藥抗憂鬱，沒有闖紅燈撞死人。

被害人林父遠從彰化北上出庭，苦等胡到庭後向法官說，胡從案發後到現在沒有一次說得一樣，根本未說真話，胡開車兩年多，不該以隔熱紙太黑看不清為藉口，且肇事後還把車停到北新國小立體停車場最上層，出電梯時還故意遮臉，胡所言都不可信。

林父老淚縱橫，泣訴胡曾來電說有想死的念頭，他要呼籲胡如果有想死的決心和想法，不如勇敢承認，好好面對司法、面對自己的良心，「如果他有良心，我兒子也不會死。兒子送去醫院時還有心跳、脈搏，只是沒有血壓，撞人後瞬間，胡家瑞如果有救我兒子，可能就不會死。」林父陳述時，胡則是一臉冷笑，不知在想什麼。

到庭論告的檢察官打臉胡的吃藥的說法，檢察官函查胡就診的診所，認為所服用的藥物既然會嗜睡，一定是回家後才吃藥，那可能未回家就吃藥。

(中時)