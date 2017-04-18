MLB》水手紅毯迎一朗 卻敲3轟吞馬林魚

水手隊在主場鋪上紅毯，迎接昔日球星鈴木一朗(中)。(美聯社)

(13:20更新內文)馬林魚作客西雅圖，水手用紅毯等浩大陣仗，來迎接昔日球星鈴木一朗，但在比賽卻不留情面，水手全場敲出3發全壘打，終場以6比1打敗魚軍，在3連戰拔得頭籌。鈴木一朗全場3打數，可惜沒有擊出安打。

(中時電子報)