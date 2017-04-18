桃園農博場地遭紅火蟻入侵 連兩日傳工人遭咬傷

農博園區內仍有多座紅火蟻蟻丘（地上插黃旗處），農業局允諾將加強投藥防治。（范揚光攝）

桃園農博會場插了不少防治紅火蟻的黃旗。（楊明峰攝）

工人施工時，深陷遭紅火蟻叮咬的危機。（楊明峰攝）

陳姓工人稱遭紅火蟻咬傷。（楊明峰攝）

有民眾跨越紅火蟻入侵防治區域。（楊明峰攝）

桃園農業博覽會進入倒數計時，活動會場及周邊遭紅火蟻入侵，農業局清查共有928個蟻丘，傳出17、18日接連有工人遭紅火蟻咬傷，雖無大礙，卻讓施工人員身陷危機中。農業局過去一直有派員防治，現場插起一堆黃旗，仍有不知情民眾從旁跨過去，令人捏了一把冷汗。

桃園市政府農業局農務科長胡淑芬回應，去年12月至今年3月，已施用4次百利普芬餌劑，並配合各場地施用長效性紅火蟻防治藥劑。17日調查會場與週邊，場內有97個蟻丘，場外周邊有831個蟻丘，現已進行藥液灌注防治，預計20日完成全部藥液灌注。活動期間將每天派員巡視會場，若有發現紅火蟻，將立即投藥防治。

(中時)