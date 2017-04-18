桃園農博場地遭紅火蟻入侵 連兩日傳工人遭咬傷
桃園農業博覽會進入倒數計時，活動會場及周邊遭紅火蟻入侵，農業局清查共有928個蟻丘，傳出17、18日接連有工人遭紅火蟻咬傷，雖無大礙，卻讓施工人員身陷危機中。農業局過去一直有派員防治，現場插起一堆黃旗，仍有不知情民眾從旁跨過去，令人捏了一把冷汗。
桃園市政府農業局農務科長胡淑芬回應，去年12月至今年3月，已施用4次百利普芬餌劑，並配合各場地施用長效性紅火蟻防治藥劑。17日調查會場與週邊，場內有97個蟻丘，場外周邊有831個蟻丘，現已進行藥液灌注防治，預計20日完成全部藥液灌注。活動期間將每天派員巡視會場，若有發現紅火蟻，將立即投藥防治。
(中時)
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